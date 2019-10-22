105 milyonluk ödeme

GÜNEŞ

■ Ahmet Nur Çebi ve arkadaşlarının ay sonuna kadar KAP’a kulüp tarafından yapılan bildirime göre 105 milyon TL’lik ödeme yapması gerekiyor. Çebi’nin, borç yönetimi ve daha önce yapılan anlaşmanın revizyonu için Bankalar Birliğiyle yeniden görüşme yapması gerekiyor.

FUTBOLA YAKIN MARKAJ

■ GÖREVE gelen yeni yönetim ilk olarak futbol takımına destek verecek. Futbolcu ve personelin birikmiş 5 aylık maaşlarını ödeyecek olan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yeni yönetim, futbol takımına da yakın markaj uygulayacak. Hafta içinde teknik heyet ve futbolcularla bir toplantı yapacak olan Çebi, güven mesajları verecek, başarı beklentilerini iletecek. Ahmet Nur Çebi, bundan böyle yeni dönemde her zaman takımın yanında olacağını ifade edecek.