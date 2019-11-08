08 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 00:03:38
100’ün laneti
GALATASARAY, Avrupa kupalarında 100. galibiyetini elde etmek için çıktığı son 11 karşılaşmayı kazanamadı.
GÜNEŞ
■ Avrupa kupalarında toplam 99 galibiyeti bulunan Sarı-Kırmızılı takım, “dalya” hedefiyle çıktığı 11 müsabakanın 3'ünde berabere kalırken, 8'ini kaybetti. Cim Bom, Avrupa kupalarında oynadığı son 19 deplasman maçında galibiyete ulaşamadı. Avrupa’da son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan Aslan, sonraki 19 maçta 15 kez yenilirken, 4 beraberlik elde etti.
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