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25 Aralık 2019 Çarşamba 20:58:40 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 20:59:14

10 milyon euroluk bedel el yaktı

Galatasaray'la ismi anılan Le Havre'nin golcü futbolcu Tino Kadaware için istediği bonservis bedeli el yaktı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek ve gençleştirecek olan Galatasaray ile adı anılan isimlerden biri de Tino Kadaware olmuştu.

Fransa 2.Ligi'nde Le Havre forması giyen Tino Kadaware'yi, Galatasaray'ın transfer etmek istediği iddiası ortaya atılırken, Zimbabveli oyuncunun bonservis bedeli adeta el yaktı.  Le Havre Kulübünün de Tino Kadaware için tam 10 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği ortaya çıktı.

LYON DA DEVREDE

Hatırlanacağı üzere Fransız basınındaki haberlere göre, genç golcüyü izleyen ve şu ana kadar transferde en fazla istekli olan kulüplerin başında Lyon'un geldiği yazılmıştı.

(Futbol Arena)

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