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02 Şubat 2020 Pazar 18:13:06 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 18:13:37

10 kişi Alanyaspor galip gelmeyi bildi

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Tasos Bakasetas ve 48. dakikada penaltıdan Papiss Cisse attı. Yeni Malatyaspor'un tek golü 90+4. dakikada Issam Chebake attı.

Ev sahibi ekipte Fabrice N'Sakala, 60. dakikada kırmızı kart gördü ve son yarım saatte takımını 10 kişi bıraktı.

Aytemiz Alanyaspor, üst üste 5. galibiyetini aldı ve Süper Lig tarihinde bunu ilk kez başardı.

Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 38'e yükseltti ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 4'üncü sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

Alanyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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