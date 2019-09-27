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27 Eylül 2019 Cuma 09:01:52 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 09:59:37

1 milyar 385 milyon liralık Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre; Galatasaray, 858 milyon 690 bin lira ile ligin en değerli takımı durumunda bulunuyor. Rakibi Fenerbahçe ise 526 milyon 743 bin lira ile üçüncü sırada yer alıyor.

Süper Lig’in 6. haftası 1 milyar 385 milyon lira değerindeki derbi maça sahne olacak.  Ligin en değerli ekiplerinden G.Saray ile F.Bahçe, yarın Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya gelecek. F.Bahçe’yi konuk edecek G.Saray, ligin en değerli takımı durumunda bulunuyor. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre; Sarı-Kırmızılı takım, 858 milyon 690 lira (136.3 milyon euro) piyasa değerine sahip. Galatasaray, ligin en değerli üç oyuncusunu da kadrosunda bulunduruyor.

ORTA SAHADAKİ CEVHER

Sarı-Kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Seri, 157 milyon 500 bin (25 milyon euro), Nzonzi 144 milyon 900 bin (23 milyon euro), Lemina ise 94 milyon 500 bin (15 milyon euro) lira ile ligin ilk üç sırasında yer aldı. Sarı-Kırmızılı takımın yeni transferlerinden Falcao ise 63 milyon lira (10 milyon euro) ile değerli oyuncular arasına girdi. Cim-Bom’un orta sahası 469 milyon 980 bin lira değerinde. Forvet hattı 220 milyon 500 bin, savunma 134 milyon 505 bin ve kaleci 33 milyon 705 bin lira değere sahip

MAX KRUSE İLK SIRADA

Derbi maçta G.Saray’a konuk olacak F.Bahçe ise 526 milyon 743 bin (83.6 milyon euro) lira ile ligin en değerli takım sıralamasında 3. sırada yer aldı. Kruse 75 milyon 600 bin (12 milyon euro) lira ile takımının en değerli oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Sakatlığı bulunan Victor Moses ise 69 milyon 300 bin liralık değeriyle Fenerbahçe’de ikinci sırada yer aldı. Sarı-Lacivertli ekibin en değerli hattı hücum bölgesi oldu. Hücum bölgesindeki oyuncuların toplam değeri 219 milyon 240 bin lira olarak gösterildi.

(Akşam)

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