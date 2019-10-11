1 koltuk 4 aday

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’ta günlerdir açıklama yapması beklenen başkan adayları, nihayet başvurularını yaptılar. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal adaylık dilekçelerini divan kurulu başkanlığına verdiler. İlk adaylık başvurusunu yapan Adalı, “Önümüzdeki seçim için tüm aday olacak arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Düzeyli, güzel bir seçim olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka hiçbir şeye ihtiyacı yok” dedi.

ADAYLARA TEŞEKKÜR ETTİ

■AHMET Nur Çebi ise adaylık başvurusunu son yapan isim oldu. Çebi, “Kısa bir zaman içinde derli toplu şekilde hazırlanmaya gayret ettik. Adaylardan tek temennim var. Bu seçim sürecinde nezaketlerini muhafaza etmelerini istiyorum. Beşiktaş’ın bu çok zor günlerinden aday olarak çıkanlara başarılar diliyorum. Hatta Beşiktaş’ı sahipsiz bırakmadıkları için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Melih Aslan ise başvuru yapmasına rağmen 210 imzada kalınca başkan adayı olamadı.