1. dakikada ağları sarsan Fernando, bu sezon atılan en erken golü kaydetti

1. dakikada Traore’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Brezilyalı oyuncu Fernando, yerden sert vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Süper Lig’de bu sezon atılan en erken golün sahibi olan Fernando, spor severlerden büyük beğeni topladı. (İHA)