'1-2 oyuncu alacağız'

GÜNEŞ

■ Hocanın isteklerine göre hareket edeceklerini vurgulayan Kocadağ, “Devre arasındaki pozisyonumuz da önemli. Nasıl gireceğiz, devam edeceğiz. Bu planlamayı yaparız. Şu an isimlerle ilgili konuşmak çok yanlış olur. O gelir bu gider diye bir şey yok. Belli isimler üzerinde duruluyor. Netleşmesi tabi ihtiyaç dahilinde olacak. Bir sakatlık olur ihtiyaç olur oraya da transfer yapılır” ifadelerini kullandı.

ABOUBAKAR’A BAKARIZ

■ ABOUBAKAR’ın takıma katılacağı yönündeki iddialara da cevap veren Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, “Aboubakar ile ilgili yaşanan dönemleri bilmiyorum. Şu an gündemimizde var diyemem ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara göre. Kulübün içine girdikçe ciddi sıkıntıları görebiliyoruz. Biz burada çözüm üretmeye geldik ve üstesinden geleceğiz” dedi. Karius’un bu sezon çok iyi performans gösterdiğini anlatan Kocadağ, “Kalmasını isteriz. Gerekli girişimleri başlatacağız” diye konuştu.