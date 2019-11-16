'1-2 haftaya hazırım'

GÜNEŞ

,■ KRAL’DAN Beşiktaş taraftarına mesaj... Sezon başından bu yana sakatlıklarla uğraşan ve yeteri kadar süre alamayan Burak Yılmaz, kısa süre içinde istenilen performansı ortaya koyacağını söyledi. Şansız bir dönem geçirdiğinin altını çizen yıldız oyuncu, “Sakatlıklarla alakalı eleştiri alıyorum. Eleştirilerin hepsinin başımın üstünde yeri var. 6-7 tane maç oynadım ama o kadar antrenmanım yoktu benim” diye konuştu.

DAHA İYİ OLACAĞIM

■ İDMAN yapmadan fedakarlık yaparak maçlara çıktığını da vurgulayan Burak Yılmaz, “Ayağım kırıldı ameliyat oldum. Sonra bir daha aynı yerden ayağım kırıldı. Milli takımda 2-3 günde 2 tane 90 dakika maç oynadım, hiç idman yapmamışken. Hiç antrenmansız maç oynuyorum. Ama bu maçtan sonra daha iyi olacağımı düşünüyorum. Bununla birlikte 1-2 hafta içinde tam olarak hazır olacağım” ifadelerini kullandı.