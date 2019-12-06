0 gol, 0 asist... Emre Mor'dan 15 maçlık hayal kırıklığı!
Genç oyuncu, Süper Kupa, lig, kupa ve Avrupa’da toplam 518 dakika sahada kalırken G.Saray’a ne gol, ne de asist katkısı veremedi.
Emre Mor tam bir hayal kırıklığı oldu. Dortmund ve Celta Vigo kariyeri de hüsranla geçen milli futbolcuyu Terim sezon başında kadroya katmış ve kendisini bulması için önemli bir fırsat vermişti. Ancak Emre Mor geçen sürede beklentilerin çok uzağında kaldı. Süper Kupa, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 4’ü ilk 11’de olmak üzere 15 maçta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu 518 dakika sahada kalmasına rağmen ne bir gol atabildi, ne de arkadaşlarına asist yapabildi. Skora katkı sağlayamayan Emre oynadığı karşılaşmalarda ayağında çok top tutması, arkadaşlarına zamanında pas vermemesi ile eleştirilirken, özel hayatına dikkat etmemesi de tepki çekiyor. (Star Spor)
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