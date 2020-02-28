28 Şubat 2020 Cuma 12:20:16 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 12:20:36
Yunanistan'da sınırda kırımızı alarm! Güvenlik sayısı artırıldı
Esed'ın alçak saldırısı sonrası 33 kahraman askerimiz şehit düştü. Türkiye bu hain saldırısı sonrası Esad hedeflerini yok ederken mültecilerin Avrupa'ya geçişi için de sınır kapılarını açtı. Bu gelişmenin ardından Yunanistan sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı.
AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre; Türkiye'nin İdgöçmen kararının ardından Yunanistan sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı.
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