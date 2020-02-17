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17 Şubat 2020 Pazartesi 08:38:31 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 08:48:51

Yunan medyasından itiraf: Libya'da kazanan Türkiye oldu

Türkiye'nin Libya hükümeti UHM ile yaptığı anlaşmadan rahatsızlığını her fırsatta dile getiren ve bu konuyu AB, BM ve hatta Trump'a taşıyan Yunanistan yenilgiyi kabul etti. Yunan medyası, "Yunanistan elinden geleni yapıyor ama BM, Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşmadan doğan yeni Münhasır ekonomik bölge sınırlarını kabul edecek." yorumunu yaparak Libya'da Türkiye'nin kazandığını açıkladı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmadan rahatsız olan Yunanistan, BM'ye yaptığı itirazdan umduğunu bulamadı. Yunan basını, "BM, Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmadan doğan yeni Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını kabul edecek" diyerek kazan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası Doğu Akdeniz'de ile iki ülke arasında Münhasır Ekonomik Bölge sınırları oluşturmak adına ilk adım atılmıştı.

TÜRKİYE'Yİ AB'YE VE BM'YE ŞİKAYET ETMİŞLERDİ

Anlaşmadan duyduğu rahatsızlığı her fırsatta gösteren Yunanistan, ilk olarak Libya Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi'yi sınır dışı etmiş daha sonra da Türkiye'yi Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etmişti. Anlaşmanın kötü niyetle yapıldığını öne süren Atina yönetimi, anlaşmanın bölgede istikrarsızlığa sebep olacağını savunmuştu.

YUNAN MEDYASI: KAZANAN TÜRKİYE

Yunan gazetesi Kathimerini, bugün manşetinde Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Libya meselesine değindi. Kathimerini "Yunanistan elinden geleni yapıyor ama BM, Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşmadan doğan yeni Münhasır ekonomik bölge sınırlarını kabul edecek." diyerek kazanan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

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