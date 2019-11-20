Yıldız Kenter'in cenazesinde gerginlik

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yıldız Kenter (91) için Kenter Tiyatrosu’nda düzenlenen törene sanatçının ailesi, yakınları ve öğrencileri katıldı.

Yıldız Kenter’in Türk bayrağına sarılı ve etrafı beyaz çiçeklerle çevrili tabutu tiyatro sahnesine konuldu. Sunuculuğunu Engin Hepileri’nin yaptığı törende sahneye çıkan sanatçılar, Yıldız Kenter’e duygusal konuşmalarla veda etti.





Oyuncu ve yönetmen Suat Özturna, hastaneye son yatışında Kenter’i ziyaret ettiğini anlattı: “Arada bir kendine gelir gibi olduğunda ‘Ne zaman provaya çıkacağız?’ diyordu.” Ali Poyrazoğlu sitem yüklü bir konuşma yaptı: “Bugün burası kameralardan geçilmiyor ama son 10 yılda Hoca’yı yalnız bıraktılar, ıssız bıraktılar. Çok şikâyetçiydi.” Melek Baykal, “Yıldız Kenter bir Cumhuriyet kadınıydı. Onun izinden gitmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Çiçek Dilligil, “Evde yaptığımız köfteye kadar karışırdı. ‘Niye bu kadar küçük yapıyorsun, büyük yap, bir kitap daha okumaya vaktin olsun’ derdi. Hayatını kendini geliştirmeye adamış bir yıldızdı” dedi. Sumru Yavrucuk, Kenter Tiyatrosu’na sahip çıkılmasını istedi: “Bu tiyatroyu ayakta tutabilmek için uğraştı. Son yıllarda çok atıl hale geldi bu tiyatro. Mirasına sahip çıkılması gerekiyor.”

Genco Erkal: Tek derdi şu tiyatro salonuydu

Genco Erkal da “Son zamanlarda tek derdi şu tiyatro salonuydu. Onun huzur içinde uyumasını istiyorsak bu sorunun çözümüne el atmalıyız” dedi. Veda töreninin ardından Yıldız Kenter’in tabutu, alkışlar eşliğinde sahneden indirildi. Levent Camisi’nde yapılan cenaze törenine de çok sayıda sanatçı katıldı. Yıldız Kenter, kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’na defnedildi.

Tiyatrosu yaşayacak

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları oyunlarının Kenter Tiyatrosu’nda sahnelenebileceğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Bu tiyatroyu yaşatmak sorumluluğumuzdur, vazifemizdir. Ailesiyle başlatmış olduğumuz sürecin sağlığına yetişmesini arzu ederdik. Hızlıca İstanbul halkına hediye etmek istiyoruz” dedi.

Cenazede canlı yayın yapılır mı?

Şebnem Sönmez, cep telefonuyla cenazeden canlı yayın yapan bir kişiye tepki gösterdi. Adamın “Sen kadın olmasaydın görürdün” diye karşılık vermesi gerginliği tırmandırdı. Sönmez’i sanatçı dostları Demet Akbağ ve Berna Laçin sakinleştirdi. Sanatçılar, “Bu yapılan çok ayıp. Cenazede selfie ve canlı yayın yapılır mı” diyerek sitem etti.





Tekerlekli sandalyede geldi

Yıldız Kenter’in ilk eşi Nihat Akçan’la evliliğinden olan kızı Leyla Kenter, Levent Camisi’ndeki törene katıldı. Kanserle mücadele eden 67 yaşındaki Leyla Kenter, cenazeye tekerlekli sandalyede geldi. Leyla Kenter bir dönem annesi gibi oyunculuk yapmış, dizi ve filmlerde oynamıştı.

Yıldız Kenter’in Levent Camisi’ndeki cenaze törenine katılanlar arasında Tan Sağtürk, Arzum Onan, Azra Akın, Kerem Alışık, Demet Evgar ve Ece-Mahsun Kırmızıgül çifti de vardı.