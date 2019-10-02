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02 Ekim 2019 Çarşamba 21:28:46 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 22:58:04

Yalçın Akdoğan AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın danışmanı oldu.

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı oldu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ankara Milletvekilimiz Yalçın Akdoğan 'Genel Başkan Danışmanı' olarak görevlendirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Şahin, Akdoğan'ı tebrik ederek, AK Parti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Twitter hesabından açıklamada bulunan Yalçın Akdoğan, "Şahsıma AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız/Genel Başkanımız R.Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Yüce Allah hayırlı hizmetlere vesile etsin inşallah" dedi.

AA

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