Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinli çiftçiyi gözünden yaraladı

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Beytüllahim'in güneyindeki Gush Etzion Yahudi yerleşim birimi yakınındaki tarlasına girmeye çalışan Filistinli bir çiftçi, Yahudi yerleşimciler tarafından darbedilerek yüzünden ve gözünden yaralandı.

Darbedilmesi sonucu yaralanan Filistinli tedavi için hastaneye götürüldü.

Filistinli çiftçiler, özellikle de Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin bitişiğindeki arazilerinde sık sık Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.

AA