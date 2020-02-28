28 Şubat 2020 Cuma 10:45:19 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 10:47:27
Van'da korkutan deprem AFAD-Kandilli son depremler
Van Tuşba'da saat 09.16'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada depremin yerin 19.93 km derinliğinde olduğu bildirildi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre Van'da saat 09.16'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Van'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Saat 09.16'da meydana gelen depremin 19.93 km derinlikte olduğu belirtildi.