Van'da korkutan deprem AFAD-Kandilli son depremler

AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre Van'da saat 09.16'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Van'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.



Saat 09.16'da meydana gelen depremin 19.93 km derinlikte olduğu belirtildi.