Uğurcan Çakır'ı Liverpool dışında Avrupa'nın önemli kulüpleri takibe aldı!

Trabzonspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır bir maçta daha takımını sırtladı. Çaykur Rizespor maçında Trabzonspor skor dezavantajındayken 3 net gol pozisyonunu engelleyen Uğurcan Çakır'ın bu performansı artık Avrupa takımlarının da yakın takibinde...

Uğurcan Çakır'ı uzun zamandır izleyen Liverpool dışında bazı Premier Lig takımları ile birlikte Alman ve İtalyan ekiplerinin de izlediği öğrenilirken genç kaleci yüzde 76'lık kurtarış yüzdesi ile dikkat çekiyor.

Liverpool'da kalede Alisson görev alırken Brezilyalı'nın sakatlığı sonrasında büyük sıkıntıya girilmişti

Uğurcan 13 resmi maçta 18 gol yemesine rağmen Avrupa liglerinde en iyi kalecilerden biri olarak ismini ön plana çıkarttı.

SÖRLOTH NOKTAYI KOYDU

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth, Çaykur Rizespor maçında attığı bir gol ve yaptığı asistle hakkındaki tartışmalara da noktayı koydu. Beşiktaş maçının ardından Rizesp'u da boş geçmeyen Sörloth, gol atamadığı dönemlerde kendisine gelen ağır eleştirileri de susturdu.

Sörloth için teknik direktör Ünal Karaman, "Potansiyeli çok daha iyi ve o güçlenince biz de güçleneceğiz" dedi. Geçtiğimiz haftalarda Sörloth'u ağır şekilde eleştiren bordo-mavili taraftarların bir bölümü de sosyal medya üzerinden 23 yaşındaki oyuncudan özür diledi.

DANİEL STURRİDGE FORMAYA ISINIYOR

Trabzonspor'un İngiliz yıldızı Daniel Sturridge yavaş yavaş form tuttuğunu Rize'de gösterdi. 63. dakikada Hosseini'nin yerine oyuna giren Sturridge önce harika bir orta yaparak Sörloth'a golü attırdı, ardından da 30 metreden yaptığı nefis vuruş direğe takıldı. Liverpool formasıyla çıktığı 10 Mart 2019'daki Burnley maçından sonra ilk kez bir resmi maçta gole katkı yapan Sturridge, "Hava şartları bizi zorlasa da kazanmayı başardığımız için mutluyuz" dedi.

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Teknik direktör Ünal Karaman, Rize deplasmanında ağır hava şartlarında alınan galibiyetin ardından takıma verdiği 3 günlük izni 5'e çıkardı.

(Sabah)