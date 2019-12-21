Uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Üniversite öğrencisi Erdoğan İnez, Ankara-Ordu uçağında memleketi Fatsa’ya geldiği sırada rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İnez’in ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan uçağa binen üniversite öğrencisi Erdoğan İnez uçak kalktıktan sonra bir anda rahatsızlandı.
HAVALİMANINDAN HASTANEYE KALDIRILDI
Ordu'da Havaliman'ından ambulansla hastaneye kaldırılan Erdoğan İnez burada tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
İnez'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirirken cenaze namazının öğle namazını müteakip Fatsa Ortabüyük Cami'de kılınacağı öğrenildi.
(İHA)
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