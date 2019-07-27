27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:22:41 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:31:24
Türkiye'nin iki büyükelçisi merkeze alındı
Bazı büyükelçilerin merkeze alınmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince, Türkiye'nin Librevil (Gabon) Büyükelçisi Fevzi Süphan Erkula ve Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altundaş merkeze alındı.
AA
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