Türkiye'den ABD'nin Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri kararına sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin aldığı karara tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasadışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Pompeo yaptığı açıklamada, "ABD'nin artık Batı Şeria'daki yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünmediğini açıklıyorum" ifadelerini kullanmıştı.