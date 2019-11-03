  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,7088
  • Euro
    6,3959
  • Altın
    278,0880
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hong Kong'da polisten alışveriş merkezlerine baskın Hong Kong'da polisten alışveriş merkezlerine baskın
İnternete ilan bile vermişler! 444 ile başlayan numaralara dikkat İnternete ilan bile vermişler! 444 ile başlayan numaralara dikkat
Elazığ Sivrice'de 3.9 büyüklüğünde deprem! Elazığ Sivrice'de 3.9 büyüklüğünde deprem!
Türkiye'den ABD'nin 2018 Yılı Terörizm Raporu'na tepki Türkiye'den ABD'nin 2018 Yılı Terörizm Raporu'na tepki
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan seçimlerin yapılmasına onay Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan seçimlerin yapılmasına onay
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Batılılarla müzakereye hevesli değilim İran Dışişleri Bakanı Zarif: Batılılarla müzakereye hevesli değilim
Çağlar Söyüncü ilk golünü attı Çağlar Söyüncü ilk golünü attı
MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı
Hadise, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti Hadise, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
Dört gol, iki kırmızı ve birer puan! Dört gol, iki kırmızı ve birer puan!
İstanbul'da otobüs şoförü yolcuları bıçaklayıp durağa daldı, sonra da denize atladı İstanbul'da otobüs şoförü yolcuları bıçaklayıp durağa daldı, sonra da denize atladı
İstanbul'da otobüs şoförü yolcuları bıçaklayıp durağa daldı, sonra da denize atladı İstanbul'da otobüs şoförü yolcuları bıçaklayıp durağa daldı, sonra da denize atladı
Hadise, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti Hadise, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
Anadolu Efes Sigortamnet İTÜ Basket'e 46 sayı fark attı Anadolu Efes Sigortamnet İTÜ Basket'e 46 sayı fark attı
Quaresma Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü Quaresma Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Trump: DEAŞ'ı ABD kurdu Trump: DEAŞ'ı ABD kurdu
49 yıllığına kiralamak istiyor! Rusya Kamışlı'da askeri üs kurdu 49 yıllığına kiralamak istiyor! Rusya Kamışlı'da askeri üs kurdu
Irak'ta hükümet karşıtı gösterileri organize eden bir kadın aktivist kaçırıldı Irak'ta hükümet karşıtı gösterileri organize eden bir kadın aktivist kaçırıldı
Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Çok sayıda yaralı var Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Çok sayıda yaralı var
Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde yangın çıktı Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde yangın çıktı
Başkan Erdoğan Şanlıurfa sınır bölgesinde Başkan Erdoğan Şanlıurfa sınır bölgesinde
Balıkesir'de pırasa üreticileri bu yılki verimden memnun kaldı Balıkesir'de pırasa üreticileri bu yılki verimden memnun kaldı
Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiler diye gözaltına alındılar Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiler diye gözaltına alındılar
Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti! Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Kasım 2019 Pazar 19:44:16 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 19:45:49

Türkiye'den ABD'nin 2018 Yılı Terörizm Raporu'na tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının Terörizm Raporu'nda YPG'nin ismen zikredilmemesinin, terör örgütüyle iş birliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayreti olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terörizm Raporu'na ilişkin soruya yazılı açıklamayla cevap verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılına Dair Terörizm Raporu'nda Türkiye'nin hem DEAŞ hem PKK terör tehdidine maruz kaldığının belirtildiğine işaret eden Aksoy, raporda Türkiye'nin bu terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleye ve başta DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) olmak üzere uluslararası plandaki çabalara aktif katkısına vurgu yapıldığını bildirdi.

Aksoy, raporda, ABD tarafından "yabancı terör örgütü" olarak listelenen PKK'nın 2015-2018 döneminde Türkiye'de bin 200'den fazla sivil, polis ve askerin şehit edilmesinin müsebbibi olduğunun teslim edildiğine dikkati çekerek, "YPG'nin ismen zikredilmemesi, bunun yerine 'PKK'nın Suriye'deki uzantıları' ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle iş birliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, rapordaki FETÖ'ye ilişkin değerlendirmelerle ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye'yi hedef alan diğer terör örgütü FETÖ'nün elebaşının 'sürgünde bir din adamı' olarak takdim edilmesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelmek veya destek vermek anlamına gelmektedir. Ayrıca bu teröristin ABD topraklarında kendisine güvenli sığınak bulmuş olmasını yok sayma çabasının bir tezahürüdür. 251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir."

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ