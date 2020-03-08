Türkiye-Rusya arasında flaş S-400 gelişmesi

Askerlerimizin şehit olduğu alçak saldırının ardından rejime verdirilen ağır kayıplar sonrasında Rusya'ya garantör ülke olarak verilen sözlerin tutulması çağrısı yapılmıştı. Ardından Rusya'da Vladimir Putin'in daveti üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle yapılan görüşme sonrasında ateşkes ve normalleşme süreci anlaşması dünyaya ilan edilmişti. Rejimin saldırganlığı ile zedelenen Türk – Rus ilişkileri de son anlaşma ile normalleşme sürecine girdi ve S-400'ler konusunda da kritik bir son dakika bilgisi kulislere düştü. Buna göre bir süre önce Türkiye'ye gelen S 400'lerin kurulumunun Nisan ayından Mart ayına çekilmesi gündeme geldi.

TÜRKİYE KARARLI



İdlib'de yaşanan gerilim sonrasında ABD ile temas trafiğinde bir kez daha masaya koz olarak konulan Rus yapımı S-400 uzun menzilli hava savunma sisteminin kurulum çalışmaları Türkiye'nin kararlılığı ile devam ettiriliyor.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: SİSTEM DAHA ERKEN BİR TARİHTE DEVREYE ALINABİLİR



Yapılan anlaşmalar sonrasında arka arkaya Türkiye'ye gelen uçaklarla Ankara'da Mürted Havaalanına getirilen ve kurulumu Türk ve Rus uzmanlar nezaretinde yürütülen S-400'ler Azeri uzmanların da katkılarıyla hızlandı. Nisan itibarıyla aktif hale getirilmesi beklenen sistemin kurulumu ve buna bağlı olarak eğitimlerin verilmesi aşaması neredeyse tamamlandı. Personele, Rusya ve ardından Ankara'da yer dersleri verildi. Sistemin havadaki testleri de tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayını işaret ettiği sistemin aktivasyonu için gerekli hazırlıklar bu ay tamamlanıyor. Sistemin devreye alınmasının daha erken bir tarihe de çekilebileceği belirtiliyor.

S-400'LER NE ZAMAN KURULACAK VE AKTİF HALE GELECEKTİ?



Normal şartlar altında planlanan sürece göre S-400 Hava savunma sistemlerinin kurulum ve eğitim çalışmalarının Nisan ayı sonlarına doğru bitmesi bekleniyordu. Ancak yaşanan son gelişme ile tarih öne çekilebilir.

ATEŞKES İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRDİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Başkanı Putin arasında Moskova'da yapılan görüşmenin ardından yeni mutabakat metinleri kamuoyuna ilen edildi ve alınan karar gereği Suriye'nin İdlib kentinde Cuma 00.01 itibarıyla tüm askeri hareketlilik durduruldu.

S-400 sisteminin kurulum çalışmalarında askeri ve savunma ihtiyaçlarının yanında lojistik gereksinimlerin karşılanmasında da ilgili tüm kuruluşlar seferber olmuş durumda. Bürokratik işlemlerin hızlanması ve kolaylaştırılması için gereken işlemler devreye alındı. Söz konusu lojistik destek anlamında başta ilgili belediyeler olmak üzere yoğun bir çalışma temposuna girildi.

KRİTİK HAMLE



Tüm ilgililerin Başkan Erdoğan'ın talimatıyla seferber edilmesi sistemin kurulum sürecini hızlandıran önemli bir hamle oldu. S-400 hava savunma sisteminin etkin duruma getirilmesi sürecinde konuşlanma noktalarının da netleştirilmesi bekleniyordu. Yer belirleme çalışmaları da bu süreçte yapılarak sistemin ilk etapta Doğu Akdeniz ve Ege'de konuşlanması gündeme geldi.

Doğu Akdeniz'in güvenliği Türkiye için bölgedeki hareketlilik nedeniyle öncelik olarak görülüyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye ayrıca üç araştırma ve iki sondaj gemisi ile yoğun faaliyet yürütüyor.