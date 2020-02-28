Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Düzce'de servis minibüsleri ve otobüs şoförleri, İdlib'de saldırıları önlemek, Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek amacıyla bölgede bulunan Mehmetçiğe destek için İl Jandarma Alay Komutanlığı önünde toplandı.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla şehir turu atıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde duran gruptakiler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Grup adına konuşma yapan İsa Üçüncü, İdlib'de yaşanan hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını, Türk milletinin Mehmetçiğin yanında olduğunu söyledi.

Zonguldak

Zonguldak'ta araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyen dolmuşçu ve taksiciler, Gazipaşa Caddesi'nden klakson çalarak geçti. Bu sırada diğer sürücüler ve vatandaşlar da konvoya destek verdi.

(AA)