25 Kasım 2019 Pazartesi 16:46:57 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 16:48:52
Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı
Başkan Erdoğan'ın kritik Katar ziyaretinde bir çok konuda anlaşmalar sağlandı. İki lider tarafından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı Kapsamında Yapılan Anlaşmaların ardından imza töreni düzenlendi. Anlaşma paketinde ekonomiden turizme, enerjiden ticarete, yatırımlardan savunmaya birçok konu yer alıyor.
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı Kapsamında Yapılan Anlaşmaların ardından imza töreni düzenlendi. Anlaşma paketinde ekonomiden turizme, enerjiden ticarete, yatırımlardan savunmaya birçok konu yer alıyor.
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