11 Ekim 2019 Cuma 10:46:56 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 10:58:53
Türkiye Ermeni Patrikliği: BarısPınarıHerakatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için dualarımızı yineliyoruz
Türkiye Ermeni Patrikliği, "BarısPınarıHerakatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için dualarımızı yineliyoruz" açıklamasında bulundu
Türkiye Ermeni Patrikliği, "Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz" dedi
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT