Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 turist yaralandı.
Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 DMB 37 plakalı tur otobüsü, Şuhut-Dinar kara yolunun Çiçektepe mevkisinde kontroldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
(AA)
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