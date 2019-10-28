28 Ekim 2019 Pazartesi 09:13:02 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 09:14:35
Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
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