TÜBİTAK SAGE tarafından üretilen Gökdoğan füzesi testleri başarıyla geçti

Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında yoğun bir çalışma yürüttü.

Yurt içinde ve dışında güvenlik operasyonları ve sınır ötesi harekatlar gerçekleştiren güvenlik güçlerinin en önemli destekçisi, Türk savunma sanayisi ekosistemini oluşturan kurum ve kuruluşların ürettiği silahlar oldu.

MİLLİ FÜZE TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

İlk yerli ve milli hava-hava füzesinin üretilmesi amacıyla yürütülen Göktuğ Projesi kapsamında TÜBİTAK SAGE(Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) tarafından geliştirilen Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin güdümlü atış testleri başarıyla gerçekleştirildi.



"BİR İLKE İMZA ATILDI"

TÜBİTAK SAGE, Twitter hesabından test görüntülerini, "Türkiye'nin radar arayıcı başlıklı ilk milli görüş ötesi havadan havaya füzesi olan "Gökdoğan", gerçekleştirilen testte hedefe yüksek başarı ile angaje oldu ve TÜBİTAK SAGE bir ilke daha imza attı!." notuyla paylaştı.