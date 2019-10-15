15 Ekim 2019 Salı 14:08:54 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 14:26:07
TSK ve MİT'ten PKK/PYD'ye operasyon: 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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