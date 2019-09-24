MSB: "Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların da iştiraki ile ikinci müşterek kara devriyesini tamamladı.

Devlet Tiyatroları sanatçısı Pekinton, 30 yıl önce rol aldığı Dilmen'in "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" oyununun bu kez rejisörlüğünü üstlenerek ünlü eseri seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

MSB: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ikinci müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı."

(İHA)