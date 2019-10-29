Trump'tan son dakika mesajı: Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel bir numaralı isim de etkisiz hale getirildi

Trump, attığı son tweet ile Bağdadi’nin bir numaralı halefinin ABD güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Başkanı attığı tweette "DEAŞ ideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin bir numaralı halefinin ABD güçlerince öldürüldüğü teyit edildi" ifadesini kullandı.

​Trump, tweetinde 'bir numaralı halefin' ismine değinmedi ancak 27 Ekim'de Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmasının ardından yerine örgütün din işlerini yönetmesi için görevlendirilen Hacı Abdullah el-Afari lakaplı Abdullah Kardaş'ın belirlendiği belirtilmişti.