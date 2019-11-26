Trafikteki tartışma kanlı bitti! Önce bıçakladı sonra suni teneffüs yaptı

  • Bist 100
    105190
  • Dolar
    5,7478
  • Euro
    6,3348
  • Altın
    269,8810
İstanbul
10 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Karnındaki ağrının nedeni 20 kilogramlık kitleymiş Karnındaki ağrının nedeni 20 kilogramlık kitleymiş
Saç dökülmesinin üç aydan uzun sürmesi hastalık habercisi Saç dökülmesinin üç aydan uzun sürmesi hastalık habercisi
Aile hekimlerinden yeni doğum yapan annelere emzirme uyarısı Aile hekimlerinden yeni doğum yapan annelere emzirme uyarısı
Safranbolu'daki tarihi konakların çilingiri Hüseyin usta Safranbolu'daki tarihi konakların çilingiri Hüseyin usta
AB 2019 Uyuşturucu Raporu açıklandı! PKK Avrupa'da organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor AB 2019 Uyuşturucu Raporu açıklandı! PKK Avrupa'da organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor
Guilherme Fenerbahçe maçında Beşiktaş'ı büyüledi Guilherme Fenerbahçe maçında Beşiktaş'ı büyüledi
Mavi Vatan’ı savunmak Mavi Vatan’ı savunmak
Yüzüne asit atılan Berfin ilk kez duruşmaya katıldı: Kadına şiddet son bulsun Yüzüne asit atılan Berfin ilk kez duruşmaya katıldı: Kadına şiddet son bulsun
Fatih Terim'den Balotelli transferi yanıtı! Kararı net... Fatih Terim'den Balotelli transferi yanıtı! Kararı net...
Diyarbakır'da 4 dil bilen 2 üniversite mezunu mantıcı açtı! Diyarbakır'da 4 dil bilen 2 üniversite mezunu mantıcı açtı!
Gomis'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklama Gomis'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklama
Danıştay eski üyesi Galip Tuncay Tutar'a FETÖ yöneticiliğinden 16 yıl hapis cezası verildi Danıştay eski üyesi Galip Tuncay Tutar'a FETÖ yöneticiliğinden 16 yıl hapis cezası verildi
Başkan Erdoğan duyurdu: Bozdoğan Füzesi envantere girecek Başkan Erdoğan duyurdu: Bozdoğan Füzesi envantere girecek
Başkan Erdoğan duyurdu: Bozdoğan Füzesi envantere girecek Başkan Erdoğan duyurdu: Bozdoğan Füzesi envantere girecek
Resim sanatını çini ve seramikle buluşturdu Resim sanatını çini ve seramikle buluşturdu
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor
ABD'den Orta Doğu barış sürecine yeni darbe ABD'den Orta Doğu barış sürecine yeni darbe
Hakim şoke oldu eşi mutluluktan ağladı Hakim şoke oldu eşi mutluluktan ağladı
Hakim şoke oldu eşi mutluluktan ağladı Hakim şoke oldu eşi mutluluktan ağladı
Çavuşoğlu: S-400'leri kurmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhütümüz yok Çavuşoğlu: S-400'leri kurmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhütümüz yok
Trafikteki tartışma kanlı bitti! Önce bıçakladı sonra suni teneffüs yaptı Trafikteki tartışma kanlı bitti! Önce bıçakladı sonra suni teneffüs yaptı
Başkan Cavcav'dan Hamzaoğlu'na büyük övgü Başkan Cavcav'dan Hamzaoğlu'na büyük övgü
Fenerbahçe Ocak ayında Moses'i gönderip Visca'yı almayı planlıyor Fenerbahçe Ocak ayında Moses'i gönderip Visca'yı almayı planlıyor
Gonca Vuslateri hastenelik oldu! Gonca Vuslateri hastenelik oldu!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Kasım 2019 Salı 12:52:50 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 13:01:24

Trafikteki tartışma kanlı bitti! Önce bıçakladı sonra suni teneffüs yaptı

Karaman'da, trafikte tartıştığı Yusuf Koçaker'i (28) bıçaklayarak, öldüren sağlık görevlisi Mehmet Sekmen (23), tutuklu yargılandığı davada, 18 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sekmen, duruşmada, "Amacım öldürmek değildi. Olay yerinden hastaneye gidene kadar suni teneffüs yaptım, müdahale ettim" dedi.

Olay, 27 Ağustos 2018'de, Karaman- Ereğli yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Yusuf Koçaker ve Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlisi olarak çalışan Mehmet Sekmen'in de aralarında bulunduğu iki grup arasında, iddiaya göre, trafikte 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sekmen, Koçaker'i göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada gözyaşı döken Sekmen, kanlar içindeki Koçaker'i hayatta tutabilmek için suni teneffüs yaptı. Sağlık görevlilerinin bindirdiği ambulansta da Sekmen'in müdahale ettiği Koçaker, götürüldüğü Karaman Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Sekmen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sekmen, ilk ifadesinde, "Trafikte tartıştık sonra bizim otomobilimize çarptı. Tartışmaya başlayınca elinde bıçakla üzerime geldi. Ben de arabamdan bıçak alıp, kendimi savundum. Bıçağı rastgele salladım. Amacım onu öldürmek değildi. Onu kurtaramadığım için her gece ağlıyorum. Olay yerinden hastaneye gidene kadar suni teneffüs yaptım, müdahale ettim. Vicdanen azap çekiyorum. Keşke ölmeseydi" dedi. 

Karaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanan Mehmet Sekmen, yaptığı son savunmasında, pişman olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sekmen'i 18 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. 

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ