25 Ağustos 2019 Pazar 18:24:23 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 19:23:42
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor CANLI
TRABZONSPOR bugün sahasında Malatyaspor’u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz beraberlikle devam ediyor.
İLK 11’LER:
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özer, Mina, Hadebe, Erkan, Robin, Donald, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic
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