16 Aralık 2019 Pazartesi 19:18:31 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 20:29:55
Trabzonspor-Denizlispor CANLI ANLATIM
Trabzonspor, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde kendi sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
İLK 11’LER:
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth
DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Aissati, Olcay, Sacko, Barrow, Rodallega
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