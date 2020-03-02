Ticaret Bakanı Pekcan: Ağrı'daki hain saldırıda bir personelimiz şehit olmuştur
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda yaralıların olduğu bildirildi. Olayın meydana geldiği yer ulaşıma kapatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada roketin aracın ön tekerine isabet ettiğini belirterek, "Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da 1 gümrük personelinin şehit olduğunu açıkladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur.Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah’tan rahmet,ailesi ve sevenlerine başsağlığı,yaralı personelimize acil şifalar diliyorum." açıklamasını yaptı.
İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki TIR parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu öğrenildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.