THY'den Çin önlemi: Seferler azaltılacak
Çin'de ortaya çıkan ve giderek Avrupa'ya yayılan koronovirüsle ilgili önlem alan THY, bölgeye yapılan seferlerin azaltılacağını belirtti.
THY "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir" açıklaması yaptı.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin uçuşlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir.
Ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih/parkur değişiklik taleplerinizle ilgili olarak turkishairlines.com üzerinden, Çağrı Merkezlerimizden ya da yetkili Satış Ofislerimizden gerekli destek sağlanacaktır."
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