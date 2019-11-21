Teklif yasalaştı! Futbolcuların vergi yüzdesi artırıldı

Süper Lig'de oynayan futbolculardan alınan yüzde 15'lik verginin yüzde20'ye yükseltileceği kanun teklifi, TBMM tarafından kabul edildi.

Bir alt liglerdeki sporculara yüzde 10, diğer liglerdekilere yüzde 5 vergi uygulanacak. Öte yandan vergiden muaf olan futbol hakemleri de vergi dilimine dahil edilecek.