21 Kasım 2019 Perşembe 23:22:06 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 23:24:41
Teklif yasalaştı! Futbolcuların vergi yüzdesi artırıldı
Süper Lig’de oynayan oyuncuların daha çok vergi vermesinin planlandığı kanunu teklifi TBMM’de yasalaştı.
Süper Lig'de oynayan futbolculardan alınan yüzde 15'lik verginin yüzde20'ye yükseltileceği kanun teklifi, TBMM tarafından kabul edildi.
Bir alt liglerdeki sporculara yüzde 10, diğer liglerdekilere yüzde 5 vergi uygulanacak. Öte yandan vergiden muaf olan futbol hakemleri de vergi dilimine dahil edilecek.
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