'Teklif gelirse konuşuruz'

GÜNEŞ

■ Ravcı, kendilerine Guilherme için gelen resmi bir teklifin olmadığını vurgulayarak, “Birçok oyuncumuza yurt içinden yurt dışından teklifler geldi. Bu bizim oyuncu tercihlerimizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Guilherme’ye teklifler gelebilir, transfer döneminde bu tür şeyler olabilir. Guilherme buraya hizmet etmeye devam edecek. Resmi bir teklif geldiğinde de bu oturulur, konuşulur ona göre değerlendirilir” ifadelerini kullandı.