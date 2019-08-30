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30 Ağustos 2019 Cuma 17:55:51 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 17:57:46

Tehditler yağdıran mahalle muhtarı günü nezarette bitirdi

Trafik kuralını ihlali ettiği için kendisine ceza yazan polislere, İçişleri Bakanlığı görevlisi olduğunu söyleyip, tehdit eden mahalle muhtarı, geceyi karakolda geçirdi.

Kocaeli'de 'Trafikte yayalara geçiş üstünlüğü' uygulaması yapan trafik ekipleri, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara izin vermeyip, aracıyla kural ihlali yapan Dilovası ilçesi Turgut Özal Mahalle Muhtarı Vacip M.'ye (25) ceza kesmek istedi.

KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ

Bunun üzerine, Vacip M., trafik ekiplerine Muhtarlık Kimlik Kartı'nın alt tarafını kapatıp üst kısmında yazan 'TC. İçişleri Bakanlığı' ibaresini göstererek, "Ben de İçişleri görevlisiyim, siz üçünüz bana isimlerinizi verin, tam adamına çattınız, sizlerle tek tek uğraşacağım, kafanıza göre ceza kesiyorsunuz." diyerek bağırdı.

EMNİYET AMİRİNE: PARAYA İHTİYACINIZ VARSA VEREYİM

Trafik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet amiri, bir yanlışlık varsa, polislerin kamera kayıtlarına bakıp, düzeltileceğini belirtti. Ancak, Vacip M.'nin, bu defa da kendisini ikna etmeye çalışan amire dönerek, "Yıldızlarını konuştursana, amirliğini yapsana, ne kadar paraya ihtiyacınız varsa söyleyin, ben size hemen para çıkartırım, paraya ihtiyacınız olduğu için yazıyorsunuz bu cezaları." dedi.

TEHDİTLER SAVURDU

Takviye ekiplerin de geldiği olay yerinde polis otosuna bindirilip karakola götürülmek istenen Muhtar Vacip M., araca binmemek için polislere zorluk çıkardı. Kendini bilmez muhtar bağırmasını sürdürerek, "Siz tam adamına çattınız, beni kimse ekip otosuna bindiremez, hepinizle ayrı ayrı uğraşacağım." diyerek tehdit etti.

GECEYİ KARAKOLDA GEÇİRDİ

Polisler ekiplerince polis otosuna bindirilerek gözaltına alınan Turgut Özal Mahalle Muhtarı Vacip M., 'memurlara görevini yaptırmamak için direnme', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle dün geceyi karakolda geçirirken, bugün de adliyeye sevk edildi.

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