30 Ekim 2019 Çarşamba 17:24:18 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 17:41:06
TBMM'den, ABD'nin Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararlara tepki
Türkiye Büyük Millet Meclisi, ABD'nin Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararlara tepki göstererek, "Alınan karar açıkça tarihi gerçeklerin karartılması girişimidir" açıklamasında bulunuldu.
TBMM'den ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararlara ortak tepki gösterildi. Alınan kararların tarihi gerçeklerin karartılması girişimi olduğu belirtildi.
Meclis’teki siyasi partiler, ABD Temsilciler Meclisi’nin 1915 olaylarına ilişkin tasarısını ortak metin ile kınadı.
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