Tayvan Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de içinde bulunduğu helikopter düştü
Tayvan Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de içinde bulunduğu helikopter düştü. Helikopterdeki 13 kişiden 11'i kurtarılırken 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kazada Shen'in de aralarında olduğu 8 asker yaşamını yitirdi
Uzakdoğu ülkelerinden Tayvan'da Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de içinde olduğu helikopter, başkent Taipei yakınlarındaki dağlık alanda düştü.
Yerel basın, helikopterdeki 13 kişiden sekizinin yaşamını yitirdiğini, ölenler arasında Shen'in de bulunduğunu duyurdu.
Shen'i Black Hawk tipi helikopterin yeni yıl etkinliklerine kapsamında Taipei'den kuzeydeki Ilan kentine gitmek üzere havalandığı belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
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