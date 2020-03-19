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19 Mart 2020 Perşembe 07:45:04 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 07:46:06

Suriye'de 'Ebu Tow' lakaplı muhalif savaşçıya suikast girişimi

Suriye'de tow tipi güdümlü füzeleri ülkede en iyi kullanan askerlerden biri olması nedeniyle 'Ebu Tow' lakabı alan ve bu lakapla ünlenen muhalif savaşçı Süheyl Mahmud'a suikast girişiminde bulunuldu.

Suriye'de Tow'ları en iyi kullanan ve bu özelliği nedeniyle Ebu Tow lakabıyla ünlenen Süheyl El Hammud, bugün İdlib'de uğradığı bir suikast girişiminden sağ kurtuldu.

ARABASININ ALTINA BOMBA YERLEŞTİRİLDİ

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre arabasının altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralanan Hammud, İdlib'de bir hastaneye kaldırıldı.

SUİKASTİ KİM GERÇEKLEŞTİRDİ?

Suriyeli kaynaklar, Hammud'un “Muhaberat tarzı” bir yöntemle öldürülmek istendiğini savunuyor.

Suikastın henüz kim tarafından gerçekleştirildiği netlik kazanmadı.

Hammud'un, Suriye istihbaratı 'El Muhaberat' tarafından arandığı biliniyor.

EBU TAW, SURİYE'DE AYAKLANMALAR BAŞLADIĞINDA REJİM ORDUSUNDAN TEĞMEN RÜTBESİYLE AYRILMIŞTI

İç savaş öncesi 46. Alay'da ordusunda tanksavar teğmen olan Hammud savaşın başlamasının ardından ordudan firar ettiğini anlatmıştı.

ABD'nin başlattığı Eğit-Donat faaliyeti kapsamında kendisine teklif de gelen Hammud bu programa katılmadığını ve James ismindeki bir ABD'li subayla kavga ettiğini söyledi.

Hammud, daha önce Nusra Cephesi tarafından da tutuklanmış ardından serbest bırakılmıştı.

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