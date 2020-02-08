Süper Lig'de yeni lider Trabzonspor

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, VAR incelemesi sonrasında kazanılan penaltıda 79. dakikada Jose Sosa ve 83. dakikada Anthony Nwakaeme ile geldi. Öte yandan Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth, 90+4. dakikada rakibine yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Trabzonspor 41 puanla liderliğe yükseldi. Gençlerbirliği ise son 5 maçta 4. yenilgisini aldı ve 21 puanda kaldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise deplasmand Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.