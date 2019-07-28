Sturridge için çözüm aranıyor

GÜNEŞ

■ Finansal anlaşmalar nedeniyle transferi açıklamakta sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibi, gelecek hafta uzlaşma sağlanması halinde imzaları atacak. Bordo-Mavililer, İngiliz golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sturridge’in Fırtına’ya maliyeti 9 milyon euro olacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu transferle bizzat ilgileniyor