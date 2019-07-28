28 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 00:15:27
Sturridge için çözüm aranıyor
TRABZONSPOR her konuda anlaşmaya vardığı İngiliz golcü Danie Sturridge’i getirmek için büyük çaba sarf ediyor.
GÜNEŞ
■ Finansal anlaşmalar nedeniyle transferi açıklamakta sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibi, gelecek hafta uzlaşma sağlanması halinde imzaları atacak. Bordo-Mavililer, İngiliz golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sturridge’in Fırtına’ya maliyeti 9 milyon euro olacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu transferle bizzat ilgileniyor
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