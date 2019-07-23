23 Temmuz 2019 Salı 15:40:30 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 15:41:14
Son Dakika: Turuncu listede aranan terörist Murat Gündüz etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, turuncu listede yer alan teröriste Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı Murat Gündüz adlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT