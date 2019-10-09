Son Dakika: Trump: 50 askerimizi çektik, bu aptal savaşlar sona ermeli

Trump şu ifadeleri paylaştı: “Yüzlerce yıldır devam etmekte olan çeşitli gruplar arasında mücadele. ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çıkardık. Türkiye, Avrupa'nın geri almayı reddettiği, DAEŞ'in savaşçılarını ele geçirmek zorundadır. Aptal sonsuz savaşlar, bizim için sona eriyor!”Ayrıntılar geliyor...