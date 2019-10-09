09 Ekim 2019 Çarşamba 14:39:54 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:46:17
Son Dakika: Trump: 50 askerimizi çektik, bu aptal savaşlar sona ermeli
ABD Başkanı Trump, "ABD hiçbir zaman Ortadoğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çektik, bu aptal savaşlar sona ermeli" açıklamasında bulundu
Trump şu ifadeleri paylaştı: “Yüzlerce yıldır devam etmekte olan çeşitli gruplar arasında mücadele. ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çıkardık. Türkiye, Avrupa'nın geri almayı reddettiği, DAEŞ'in savaşçılarını ele geçirmek zorundadır. Aptal sonsuz savaşlar, bizim için sona eriyor!”Ayrıntılar geliyor...
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