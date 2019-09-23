23 Eylül 2019 Pazartesi 07:57:38 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 08:21:16
Son Dakika... Şırnak'ta 7 PKK'lı terörist öldürüldü
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ta gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Beytüşşebap ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT