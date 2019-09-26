26 Eylül 2019 Perşembe 15:26:09 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 15:59:37
Son Dakika... Sağlık Bakanı Koca: Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz." açıklamasında bulundu
İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6.0 şiddetindeki depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz. Tüm İstanbullulara geçmiş olsun. Allah milletimizi afetlerden muhafaza eylesin." dedi.
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