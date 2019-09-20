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20 Eylül 2019 Cuma 22:27:19 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 22:55:00

Son Dakika: Neslican Tay hayatını kaybetti

Türkiye'nin kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdığı 21 yaşındaki Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki Neslican Tay kimdir? İşte hayatı hakkında merak edilenler...

Sosyal medyada çektiği videolarla fenomen olan ve dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay hayatını kaybetti.

Kanser hastalığıyla mücadele eden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Neslican Tay tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Neslican'ın tedavi olduğu hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, Neslican Tay'ın, 6 Eylül'de, uzun süredir mücadele ettiği "yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör"e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastaneye müracaat ettiğini belirtti.

Tay'ın durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alındığını kaydeden Yiğitbaşı, "Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu. Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine 'Demir Kadın' diyen Neslican Tay, verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana umut olmuştu. Neslican Tay 20 Eylül Cuma günü yaşamını yitirdi

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