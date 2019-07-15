15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:37:05 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:44:58
Son Dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 terörist öldürüldü
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi."
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT